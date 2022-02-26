У Запоріжжі затримали чотирьох громадян, які ставлять мітки для російських загарбників

У Запоріжжі затримано чотирьох громадян, які ставили люмінесцентні мітки на замовлення російських загарбників.

Як повідомляє пресслужба ГУ Нацполіції в Запорізькій області, четверо громадян здійснювали маркування на вулицях Запоріжжя (відомо про маркування в районі ДніпроГЕСу та дамби в центрі міста).

Правоохоронці встановлюють точну кількість ворожих міток.

Підозрюваним загрожує кримінальна відповідальність за статтею 258-3 КК України (створення терористичних організацій). Покарання передбачає від 8 до 15 років із конфіскацією майна.

Поліція звертається до запоріжців із закликом бути пильними й у разі появи невідомих осіб, міток на вулицях, у під'їздах, дахах тощо, ліквідувати їх або повідомляти правоохоронним органам.

У Нацполіції наголошують, що громадяни можуть фотографувати мітки, й вони потраплять до єдиної бази на Google Maps.