З метою зменшення ризику мародерства з 3 березня затемнення вулиць і будинків Енергодару припиняється - мер

З метою зменшення ризику мародерства з 3 березня затемнення вулиць і будинків Енергодару припиняється, повідомив міський голова Дмитро Орлов.

"Повідомлення для всіх: з метою зменшення ризику мародерства від сьогодні, 3 березня, затемнення вулиць і будинків припиняються. Центральні вулиці Енергодару будуть освітлені", - написав він у Телеграм-каналі.

Водночас, за його словами, у разі додаткових повідомлень від Ради оборони або сигналу повітряної тривоги необхідно терміново вимкнути світло.

Також він нагадав, що комендантська година у місті з 19:00 до 5:30.

Джерело: https://t.me/orlovdmytroEn/135