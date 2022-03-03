Події

16:00 03.03.2022

З метою зменшення ризику мародерства з 3 березня затемнення вулиць і будинків Енергодару припиняється - мер

1 хв читати

З метою зменшення ризику мародерства з 3 березня затемнення вулиць і будинків Енергодару припиняється, повідомив міський голова Дмитро Орлов.

"Повідомлення для всіх: з метою зменшення ризику мародерства від сьогодні, 3 березня, затемнення вулиць і будинків припиняються. Центральні вулиці Енергодару будуть освітлені", - написав він у Телеграм-каналі.

Водночас, за його словами, у разі додаткових повідомлень від Ради оборони або сигналу повітряної тривоги необхідно терміново вимкнути світло.

Також він нагадав, що комендантська година у місті з 19:00 до 5:30.

Джерело: https://t.me/orlovdmytroEn/135

Теги: #затемнення #мародери #енергодар
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:58 03.03.2022
Мер Енергодара закликав його мешканців залишатися вдома – ворог обстріляв блокпост

Мер Енергодара закликав його мешканців залишатися вдома – ворог обстріляв блокпост

13:27 03.03.2022
Запорізька та Южно-Українська АЕС у безпеці - Арестович

Запорізька та Южно-Українська АЕС у безпеці - Арестович

13:02 03.03.2022
Запорізька та Южно-Українська АЕС у безпеці - Арестович

Запорізька та Южно-Українська АЕС у безпеці - Арестович

23:49 02.03.2022
У Києві затримали мародерів

У Києві затримали мародерів

18:28 02.03.2022
В Енергодарі обстрілів не було, багатотисячний мітинг зупинив російські війська

В Енергодарі обстрілів не було, багатотисячний мітинг зупинив російські війська

13:35 02.03.2022
Противника зупинено на вході в Енергодар, тривають переговори про ядерну небезпеку у разі початку бойових дій - Арестович

Противника зупинено на вході в Енергодар, тривають переговори про ядерну небезпеку у разі початку бойових дій - Арестович

12:08 02.03.2022
Енергодар готовий до опору – Сухопутні війська ЗСУ

Енергодар готовий до опору – Сухопутні війська ЗСУ

11:12 02.03.2022
Жителі міста-супутника ЗАЕС Енергодара не мають наміру впускати російські війська в місто - мер

Жителі міста-супутника ЗАЕС Енергодара не мають наміру впускати російські війська в місто - мер

12:42 28.02.2022
Мер Києва: Мародерів знешкоджуватимуть без попереджень

Мер Києва: Мародерів знешкоджуватимуть без попереджень

10:23 28.02.2022
В Енергодарі ніч минула спокійно, вранці лікарні та комунальні підприємства працюють у штатному режимі - мер

В Енергодарі ніч минула спокійно, вранці лікарні та комунальні підприємства працюють у штатному режимі - мер

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Встановлення цін в Україні у валюті є незаконним та аморальним – Нацбанк

Кораблі РФ потопили поблизу Одеси торговельне судно під прапором Панами - Геращенко

Російські військові дедалі частіше здаються в полон - СБУ

Путін заявив Макрону, що російські військові не здійснюють ракетних обстрілів і не бомбардують міста України - Кремль

Указ президента про загальну мобілізацію ВР затвердила, він починає діяти

ОСТАННЄ

Херсонська ОДА: Не вірте фейкам, Херсонщина була, є і буде Україною

Кулеба: На переговорах із РФ українська делегація працюватиме над створенням гуманітарних коридорів

Ощадбанк, ПриватБанк та Райффайзен Банк скасували еквайрингові комісії

Встановлення цін в Україні у валюті є незаконним та аморальним – Нацбанк

Держмитниця передає конфіскат для потреб ЗСУ

Зеленський призначив головою Адміністрації Держспецслужби транспорту Богдана Бондаря

Делегації України та РФ розпочали переговори - Подоляк

Понад 1 тис. жінок і дітей евакуйовано залізницею з Ірпеня та прилеглих до міста територій - "Укрзалізниця"

Кораблі РФ потопили поблизу Одеси торговельне судно під прапором Панами - Геращенко

Російські військові дедалі частіше здаються в полон - СБУ

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА