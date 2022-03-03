Події

13:02 03.03.2022

Кулеба схвалює резолюцію МАГАТЕ з вимогою негайного припинення всіх незаконних дій, що загрожують ядерним об'єктам України

1 хв читати

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що схвалює резолюцію Міжнародної агенції з атомної енергії з вимогою негайного припинення всіх незаконних дій, що загрожують ядерним об'єктам України.

"Я схвалюю резолюцію Ради керуючих Міжнародної агенції з атомної енергії, яка засуджує російську агресію проти України і вимагає негайного припинення всіх незаконних дій, що загрожують ядерним об'єктам України. Світ об'єднаний проти дій Росії, які загрожують Україні та всій Європі", - написав Кулеба у Twitter у четвер.

Джерело: https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1499321232386408448?s=20&t=nC0eG2F4YgPtowZnT3x4nw

Теги: #магате #кулеба
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:51 02.03.2022
Резолюція ООН стане не лише політичним сигналом ізоляції Росії, а й буде використана в міжнародних судах - Кулеба

Резолюція ООН стане не лише політичним сигналом ізоляції Росії, а й буде використана в міжнародних судах - Кулеба

19:47 02.03.2022
Резолюція ООН стане не лише політичним сигналом ізоляції Росії, а й буде використана в міжнародних судах – Кулеба

Резолюція ООН стане не лише політичним сигналом ізоляції Росії, а й буде використана в міжнародних судах – Кулеба

18:12 02.03.2022
Кулеба обговорив із Блінкеном нові санкції проти РФ і додаткові бойові літаки для України - МЗС

Кулеба обговорив із Блінкеном нові санкції проти РФ і додаткові бойові літаки для України - МЗС

16:25 02.03.2022
МАГАТЕ зберігає здатність стежити за ситуацією на ядерних об'єктах в Україні - гендиректор

МАГАТЕ зберігає здатність стежити за ситуацією на ядерних об'єктах в Україні - гендиректор

00:10 02.03.2022
В Україну йде зброя від наших друзів – Кулеба

В Україну йде зброя від наших друзів – Кулеба

07:21 01.03.2022
Україна просить Міжнародний суд ООН провести слухання якнайшвидше – Кулеба

Україна просить Міжнародний суд ООН провести слухання якнайшвидше – Кулеба

19:20 28.02.2022
"Енергоатом" закликав МАГАТЕ ініціювати створення 30-кілометрових безпечних зон навколо ядерних об'єктів в Україні

"Енергоатом" закликав МАГАТЕ ініціювати створення 30-кілометрових безпечних зон навколо ядерних об'єктів в Україні

17:27 28.02.2022
Кулеба: На підході нові санкції США, ЄС проти РФ та нове озброєння для України

Кулеба: На підході нові санкції США, ЄС проти РФ та нове озброєння для України

11:42 28.02.2022
До відома: про брифінг Кулеби для російськомовних ЗМІ о 15:00

До відома: про брифінг Кулеби для російськомовних ЗМІ о 15:00

11:26 28.02.2022
Українська дипломатія мобілізувала безпрецедентно широку антипутінську коаліцію для підтримки України – глава МЗС

Українська дипломатія мобілізувала безпрецедентно широку антипутінську коаліцію для підтримки України – глава МЗС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Уночі в небі над Києвом збили декілька ворожих ракет, руйнувань і жертв немає – мер

Зеленський: Ми забезпечимо повну виплату проіндексованих на 14% пенсій, гроші вже пішли до банку

Удари по українських містах – визнання того, що окупанти нічого не змогли зробити на землі – Зеленський

Кулеба: Нам потрібні партнери, щоб допомогти захиститися, особливо у повітрі, закрийте небо зараз

Дерипаска: РФ очікує найжорстокіша трирічна криза, першим кроком до виходу має бути мир

ОСТАННЄ

Радіаційне тло та показники атмосферного повітря в столиці перебувають у межах норми – КМДА

ПриватБанк підтримує роботу 660 відділень, 5,2 тис. банків і 10,3 тис. терміналів

Російські військові повністю зайняли будівлю Херсонської облдержадміністрації – голова ОВА

Агресор завдав ракетного удару по житловому масиву Чернігова - голова ОВА Чаус

ОГТСУ: Пошкоджено 1-шу нитку газопроводу Луганськ-Лисичанськ-Рубіжне, Лисичанськ отримує газ через резервну систему

Запорізька та Южно-Українська АЕС у безпеці - Арестович

У ВР пропонують посилити покарання за мародерство - законопроєкт

Унаслідок обстрілів та пожежі в Гатному Київської області одна людина загинула, ще одна постраждала

Шкарлет до вчителів РФ: Якщо у вас залишилося щось людяне, вимагаю негайно засудити збройну агресію Росії проти України

Імпорт російського газу через термінал СПГ у Клайпеді призупинено - Міненерго Литви

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА