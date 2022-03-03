Кулеба схвалює резолюцію МАГАТЕ з вимогою негайного припинення всіх незаконних дій, що загрожують ядерним об'єктам України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що схвалює резолюцію Міжнародної агенції з атомної енергії з вимогою негайного припинення всіх незаконних дій, що загрожують ядерним об'єктам України.

"Я схвалюю резолюцію Ради керуючих Міжнародної агенції з атомної енергії, яка засуджує російську агресію проти України і вимагає негайного припинення всіх незаконних дій, що загрожують ядерним об'єктам України. Світ об'єднаний проти дій Росії, які загрожують Україні та всій Європі", - написав Кулеба у Twitter у четвер.

Джерело: https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1499321232386408448?s=20&t=nC0eG2F4YgPtowZnT3x4nw