Резніков про російських військових: Це вже не армія – це звичайні боягузи та терористи

Міністр оборони України Олексій Резніков вважає, що російські окупанти злякалися ганебної поразки і тому почали чинити злочини проти людяності.

"Раніше я навіть не замислювався, скільки годин у тижні? Виявилося – 168. 168 годин. Вже цілий тиждень Україна дає відсіч російським окупантам. Ніхто. Усвідомте це. Ніхто. Ні в Росії, ні на Заході не вірив, що ми протримаємося тиждень. Єдині, хто вірив – це ми з вами. Дві третини українців до 24 лютого були впевнені, що у випадку повномасштабного вторгнення Росії ми вистоїмо. Сьогодні таких – майже 90%. Це результат героїзму наших захисників і захисниць. Це результат професійних дій нашого командування. Це самовідданість кожного з вас", - написав він у Facebook.

Міністр особливо відзначив голів військово-цивільних адміністрацій та мерів, які сьогодні на передовій.

"Чернігів, Суми, Конотоп, Харків, Маріуполь, Херсон, Миколаїв – це форпости Європи", - наголосив він.

Резніков повідомив, що Українська армія вже знищила тисячі окупантів і стільки ворожої техніки, що можна було б озброїти армії кількох держав.

"Можливості наших Збройних Сил зростають, надходить допомога. На багатьох ділянках блискуче себе проявили бійці тероборони. Наші повітряні аси вже стали легендами. Десантники, піхота, артилерія – усі доводять, що українці – найкращі", - написав він.

Резніков вважає, що окупанти злякалися ганебної поразки і почали вчиняти злочини проти людяності.

"Вони обстрілюють лікарні, вбивають жінок та дітей. Це вже не армія – це звичайні боягузи і терористи. Попереду ще багато випробувань. Буде кров, сльози, біль. Але зараз як ніколи у нас є усі підстави бути впевненим у собі. І у тих, хто поряд. Ми обов’язково переможемо".