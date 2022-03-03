Противник намагається проводити наступальні дії – генштаб ЗСУ

Російський агресор продовжує намагатися проводити наступальні дії на території України, повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України.

Так, на Волинському напрямку противник продовжує проводити демонстраційні дії вздовж державного кордону.

На Поліському напрямку ворог намагається проводити наступальні дії поблизу населених пунктів Козаровичи, Вишгород, Фастів, Обухів. Відзначено подальше розгортання польових логістичних таборів у Бородянки, Катюжанки та Гавронщини.

На Сіверському напрямку агресор намагається дістатися північних околиць Києва.

Ворожі частини та підрозділи зосередилися біля населених пунктів Баришівка, Нова Басань, Любеч. Частиною сил до БТГр зі складу 200 омсбр 14 АК Північного флоту ЗС РФ, яка фактично втратила боєздатність, здійснює перегрупування та намагається наступати у напрямку на Бровари та Київ.

На Слобожанському напрямку ворог проводить наступальну операцію в районах населених пунктів Золочів, Харків, Балаклія, намагається продовжити наступ у напрямку Лозової, катастрофічно потребує поповнення втраченої техніки та особового складу.

На Донецькому напрямку окупанти зі складу 1 та 2 АК за підтримки артилерії продовжують наступальні дії у районах населених пунктів Новий Айдар, Волноваха та Маріуполь.

У Чорноморській операційній зоні корабельні групи Чорноморського флоту продовжують вести вогонь цивільними кораблями і захоплювати в полон моряків.

Частина сил противника продовжує дії поблизу населених пунктів Енергодар, Василівка, Токмак, Новопетрівка.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/263593572620395?__cft__[0]=AZXX1SBWdRQBIp_KBbN195opOw0R-9VP9wb_n7uDp7GqpO-tza9Lf0eD_r4r0hf9OCUE9k5RaBJkZVacHBIosIwbAh-W6atdkJLqTQutMWjJprLEHWq9WxMBjXqcZIlM6F11fUcN3wBGv3dln51X5Ee8TEpS24_5V5aBsRbEjSPbHd9p9qh68kcu_awVTFeZpOc&__tn__=%2CO%2CP-R