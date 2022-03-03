Події

07:17 03.03.2022

У Генштабі ЗС України закликали українців бути обачними під час поширення інформації про обстріл у реальному часі

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У Генштабі ЗС України закликали українців бути обачними під час поширення інформації про обстріл у реальному часі

Київ та інші міста України страждають від ракетно-бомбових ударів супротивника, повідомляється в ранковому зведенні Генштабу ЗС України в соцмережі Facebook.

Там зазначили, що соціальні мережі та відомі інформаційні ресурси практично в режимі реального часу починають коментувати наслідки ураження та точність влучення ворожих ракет.

"Звертаємось до блогерів, експертів та звичайних учасників інтернет-спільноти: ваша оперативна інформація може стати предметом зацікавленості російських артилеристів та навідників для подальшого коригування наступного пострілу ворога! Будьте обачливими при розповсюдженні інформації про обстріли в режимі реального часу", - наголосили у ЗСУ.

Як повідомлялося, у ніч на четвер у Києві пролунали щонайменше чотири вибухи.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/263593572620395?__cft__[0]=AZXX1SBWdRQBIp_KBbN195opOw0R-9VP9wb_n7uDp7GqpO-tza9Lf0eD_r4r0hf9OCUE9k5RaBJkZVacHBIosIwbAh-W6atdkJLqTQutMWjJprLEHWq9WxMBjXqcZIlM6F11fUcN3wBGv3dln51X5Ee8TEpS24_5V5aBsRbEjSPbHd9p9qh68kcu_awVTFeZpOc&__tn__=%2CO%2CP-R

Теги: #київ #заклик #обстріли
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