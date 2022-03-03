УКРАЇНА – Для українців це вітчизняна війна і ми знаємо, чим такі війни закінчуються для загарбників, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Окупанти отримають від українців лише одне – відсіч. Жорстку відсіч, таку відсіч, що вони назавжди запам'ятають, що ми своє не віддаємо", - наголосив президент у своєму відеозверненні, зазначивши, що для українців це Вітчизняна війна.

Глава держави повідомив про втрати супротивника – майже 9 тисяч убитих за тиждень.

"Забирайтеся додому всією своєю армією. Скажіть своєму командуванню, що ви хочете жити, що ви не хочете вмирати. Жити. Зупинити війну і відновити мир треба якнайшвидше", - наголосив Зеленський.

Президент повідомив, що провів нараду з керівниками областей та міст України.

"Наші хлопці на місцях багато працюють над тим, щоб організувати "зелені коридори". Щоб відвезти цивільних. Щоб завезти ліки. Волноваха, міста Київської області, Сумської, Харківської, на півдні України. Це дуже складно. Надзвичайно складно. Нам протистоїть терор. Але терор, я певен, програє завдяки нашим героям", - сказав Зеленський.

Глава держави також повідомив, що підписав указ про надання звання Герой України 15 українським захисникам.