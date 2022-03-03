Ми за тиждень зламали плани ворога, які писалися роками – Зеленський

Президент України повідомив, що Україна за тиждень зламала плани, які будувалися в РФ роками.

"Ми народ, який за тиждень зламав плани ворога. Плани, які писалися роками: підло, з ненавистю до нашої країни, до наших людей, до людей, які мають дві речі – свободу і серце", - сказав президент у своєму відеозверненні вночі на середу.

Зеленський зазначив, що ворог позбавляється мотивації, а також висловив підтримку всім, хто допомагає у боротьбі проти російських окупантів.

"Я щиро захоплююся героїчними, мирними жителями Конотопу, Баштанки, Енергодару та Мелітополя та мешканцям інших міст і сіл України, які не пускають окупантів, перекриваючи їм усе", - наголосив президент.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/765