Кабмін пропонує РНБО впровадити санкції проти Путіна, Пєскова, Лаврова, Шойгу, Патрушева та ще 30 членів уряду Росії

Кабінет Міністрів пропонує Раді національної безпеки і оборони внести санкції стосовно президента Росії Володимира Путіна і ще 34 членів уряду РФ.

Про це йдеться у розпорядженні уряду №193 від 1 березня 2022 року.

Зазначається, що санкції застосовано у зв'язку з повномасштабним воєнним вторгненням Російської Федерації на територію України, скоєнням масових військових злочинів на території України, якими Росія вчинила акт безпрецедентної збройної агресії проти України та вкотре грубо порушила державний суверенітет і територіальну цілісність України, а також порушила безліч міжнародно-правових актів двостороннього та багатостороннього характеру.

Отже, усвідомлюючи необхідність невідкладного й ефективного реагування на наявні та потенційні загрози національним інтересам і національній безпеці України, зокрема на ворожі дії, збройний напад інших держав або недержавних утворень, заподіяння шкоди життю і здоров'ю населення, захоплення заручників, експропріацію власності держави, фізичних і юридичних осіб, заподіяння майнових втрат і створення перешкод для стійкого економічного розвитку Кабмін схвалив і вніс на розгляд Ради національної безпеки і оборони України пропозиції щодо безстрокового застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до фізичних осіб.

Зокрема, пропонується ввести санкції проти президента Росії Володимира Путіна, його прес-секретаря Дмитра Пєскова, глави уряду РФ Михайла Мішустіна, його першого заступника Андрія Білоусова, заступників Дмитра Григоренка, Марата Хуснулліна, Дмитра Чернишенка, Юрія Борисова, Вікторії Абрамченко, Тетяни Голікової, Олександра Новака, Олексія Оверчука і Юрія Трутнєва, міністра внутрішніх справ Володимира Колокольцева, міністра оборони Сергія Шойгу, міністра закордонних справ Сергія Лаврова, міністра фінансів Антона Сілуанова, міністра промисловості й торгівлі Дениса Мантурова, секретаря ради безпеки РФ Миколи Патрушева, в.о. міністра з питань цивільний оборона Олександра Чупріяна, міністра охорони здоров'я Михайла Мурашка, міністра культури Ольги Любімової, міністра освіти Сергія Кравцова, міністра науки Валерія Фалькова, міністра з розвитку Далекого Сходу Олексія Чекункова, міністра природних ресурсів Олександра Козлова, міністра цифрового розвитку, зв'язку і комунікацій Максута Шадаєва, міністра сільського господарства Дмитро Патрушева, міністра будівництва Ірека Файзклліна, міністра спорту Олега Матицина, міністра транспорту Віталія Севельєва, міністра праці та соцзахисту Антона Котякова, міністра економічного розвитку Максима Решетникова, міністра енергетики Микола Шульгінова і міністра юстиції Костянтина Чуйченка.

Згідно з рішенням, серед санкцій: блокування активів — тимчасове обмеження права особи користуватися і розпоряджатися майном, що належить їй; обмеження торговельних операцій у частині заборони експортно-імпортних операцій, операцій із переробки; повне припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень територією України; запобігання виведенню капіталів за межі України; зупинення виконання економічних і фінансових зобов'язань; анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, отримання (наявність) яких є умовою для провадження певного виду діяльності, зокрема, анулювання або зупинення дії спеціальних дозволів на надр; заборона участі в приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо або побічно контрольовані резидентами іноземної держави або які діють у їхніх інтересах; заборона користування радіочастотним ресурсом України, припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж; заборона на здійснення публічних і оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких перебуває у власності іноземної держави, а також публічних і оборонних закупівель в інших суб'єктів господарювання продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з законом; заборона на заходження іноземних невійськових суден і військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів і повітряних суден у повітряний простір України або здійснення посадки на території України; повна заборона на здійснення угод за цінними паперами, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з законом; заборона на збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою або її діяльність; припинення дії торговельних угод, спільних проектів і промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної власності; відмова в наданні та скасуванні віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон на в'їзд на територію України; позбавлення державних нагород України, інших форм нагородження; заборона на придбання у власність земельних ділянок.