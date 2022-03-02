Сильний вибух пролунав на Київському вокзалі - очевидці
Сильний вибух пролунав на Київському вокзалі, повідомили очевидці.
Сильний вибух пролунав на Київському вокзалі, повідомили очевидці.
Зеленський вітає схвалення Генасамблеєю ООН безпрецедентною більшістю голосів резолюції з вимогою до РФ негайно припинити напад на Україну
Резолюція ООН стане не лише політичним сигналом ізоляції Росії, а й буде використана в міжнародних судах - Кулеба
МВС повідомляє про можливі провокації у Маріуполі з використанням символіки полку Національної гвардії України
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