Події

20:56 02.03.2022

Сильний вибух пролунав на Київському вокзалі - очевидці

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Сильний вибух пролунав на Київському вокзалі - очевидці

Сильний вибух пролунав на Київському вокзалі, повідомили очевидці.

Теги: #вибух #київ
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