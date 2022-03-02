Врятовано з-під завалів понад 200 мешканців Бородянки в Київській області – ДСНС

Рятувальники та волонтери евакуювали понад 200 мешканців Бородянки Бучанського району Київської області, які перебували протягом двох діб у підвалах та льохах після завалів від обстрілів населеного пункту російськими військами.

"Сьогодні рятувальники Бучанського району Київської області спільно з волонтерами евакуювали понад двісті жителів Бородянки. Люди понад дві доби були заблоковані під завалами будівель, перебували у підвалах та льохах", - йдеться у повідомленні ДСНС у Telegram-каналі.