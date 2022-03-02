КС України припиняє співпрацю з Конституційним судом Білорусі

Конституційний суд України (КСУ) припиняє співпрацю з Конституційним судом Республіки Білорусь, оскільки його рішення та бездіяльність сприяє збройній агресії проти України з території Білорусі, повідомила заступник представника Верховної Ради у КСУ Ольга Совгиря.

"Конституційний суд України ухвалив рішення про припинення дії Меморандуму про співпрацю між Конституційним судом України та Конституційним судом Республіки Білорусь. У постанові Конституційного суду зазначено, що Конституційний суд Республіки Білорусь є одним із інституцій системи органів державної влади Республіки Білорусь, рішення, дії та бездіяльність якого сприяють здійсненню збройної агресії проти України з території Республіки Білорусь", - написала вона у своєму Telegram-каналі.

Тому, наголосила Совгиря, подальше продовження будь-яких відносин між КСУ та Конституційним судом РБ є неможливим.

Джерело: https://t.me/VRU_CCU_news/436