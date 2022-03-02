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18:12 02.03.2022

Кулеба обговорив із Блінкеном нові санкції проти РФ і додаткові бойові літаки для України - МЗС

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з державним секретарем США Ентоні Блінкеном, повідомило Міністерство закордонних справ України.

"Дмитро Кулеба висловив подяку США за вже надану Україні військову допомогу. Співрозмовники погодили нові партії оборонної зброї для України. Міністр особливо наголосив на важливості посилення Повітряних сил Збройних сил України", - йдеться у повідомленні на сайті МЗС України в середу.

Кулеба та Блінкен обговорили нові жорсткі санкції проти Росії.

"Вони домовилися, що тиск санкцій має постійно підвищуватися, доки Росія не припинить війну і не звільнить українські території", - зазначили в міністерстві.

Керівники зовнішньополітичних відомств приділили особливу увагу спробам Росії обійти санкції за допомогою третіх країн і домовилися спільно працювати над закриттям можливих шляхів пом'якшення санкцій.

"Дмитро Кулеба наголосив, що Україна віддана пошуку шляхів дипломатичного врегулювання, але допоки РФ не демонструє готовності до конструктивних переговорів, усі союзники мають демонструвати єдність у підвищенні тиску на РФ на всіх фронтах", - наголошується у повідомленні МЗС України.

Теги: #сша #кулеба #блінкен
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