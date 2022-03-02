Укргазбанк перерахує 350 млн прибутку на допомогу ЗСУ

Державний Укргазбанк (Київ) перерахує весь свій прибуток за лютий – 350 млн грн – на допомогу українській армії, повідомила пресслужба банку у середу.

"Укргазбанк" весь свій прибуток за лютий спрямує на підтримку української армії, а це 350 млн грн", – ідеться у повідомленні.

Банк нагадав, що підтримати українських військових можна у мобільному застосунку банку "ЕКОбанк Онлайн", де з'явилася можливість зарахувати кошти на рахунок організації "Повернись живим".

АБ "Укргазбанк" створено у 1993 році. Держава в особі Мінфіну володіє 94,94% акцій фінустанови.

Згідно з даними Національного банку України (НБУ), на 1 жовтня 2021 року Укргазбанк за розміром загальних активів посідав 5-те місце (121,19 млрд грн) серед 71 банку, що діяв у країні.