Прем'єр Польщі ініціює план відновлення України на EUR100 млрд

Системна підтримка України з планом її відновлення на EUR100 млрд, посилення санкцій проти Росії та загальна енергетична незалежність - основні постулати, які представив польський прем'єр Матеуш Моравецький на зустрічі з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Як зазначається у повідомленні на сайті уряду Польщі, Моравецький наголосив на необхідності ширшого погляду на українське питання.

Зокрема, окрім фінансованого ЄС плану відновлення України на EUR100 млрд, він запропонував підтримку швидкого шляху вступу України до Європейського Союзу, спільні інвестиції та внесок в енергетичну безпеку, тобто незалежність від агресивної імперської політики Росії, реалізованої з допомогою нафти, газу та інших вуглеводнів.

"Також дуже важливо підготувати інвестиційний пакет для України, тому що економіці потрібні нові інвестиції та нові робочі місця, а енергетична безпека потрібна як важливий елемент відновлення після війни, яка може завершитися найближчим часом", - сказав Моравецький.

За його словами, це також приведе до того, що ця частина Європи нарешті стане незалежною від російського газу, нафти та вугілля.

"Це необхідна умова для того, щоби тут запанував мир у довгостроковій перспективі", - резюмував прем'єр-міністр Польщі.

Під час свого візиту до Брюсселя Моравецький вимагав максимально опрацьованого пакету санкцій і наголосив, що це необхідно.

"Я закликав впровадити ембарго на російське вугілля і не купувати нафту і газ у найближчі місяці. Сьогодні це той захід, за рахунок якого Путін може фінансувати військову машину", - пояснив глава польського уряду.