Сумщина - північний форпост України, ми зупиняємо ворога на кордоні - голова ОВА

Сумська область є північним форпостом України, і її захисники успішно зупиняють російських окупантів на кордоні, заявив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"У ніч з 28.02 по 01.03 зупинили та знешкодили колони техніка, у складі якої було 60 танків, 4 "Буки", до 10 САУ - локація: Лебединщина, біля с. Боровеньки, САУ до 20 одиниць, БМП - 20, "Гради" 15 - локація: Лебединщина, біля с. Московський Бобрик, Охтирський район: близько 100 одиниць уздовж дороги, біля населеного пункту Шевченкове, близько 100 одиниць між селами Довжик і Чупахівка (танки та БТР)", - написав Живицький у Телеграмі в середу.

Він зазначив, що вранці 1 березня українські захисники в Охтирському районі зупинили колону, в якій було близько 80 одиниць техніки, зокрема чотири "Іскандери", а ввечері того самого дня знешкодили стоянку техніки близько 80 одиниць, з них половина - РСЗВ "Град", біля с. Пустовойтівка Роменського району.

"Сумщина - північний форпост України! Оборона Сумщини - це оборона всієї країни. Ми зупиняємо ворога на кордоні", - підсумував він.

Джерело: https://t.me/Zhyvytskyy/673