Події

10:07 02.03.2022

Держприкордонслужба виявила понад 60 осіб призовного віку, які планували потрапити до Молдови через Дністер поза пунктами пропуску

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Державна прикордонна служба виявила понад 60 осіб призовного віку, які планували дістатися Республіки Молдова через Дністер поза пунктами пропуску.

"Вартові кордону Могилів-Подільського загону виявили понад 60 осіб призовного віку, які планували дістатися Республіки Молдова через Дністер поза пунктами пропуску", - повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

Зазначається, що оперативники прикордонного загону отримали інформацію про велике скупчення людей в одному житловому будинку поблизу державного кордону.

Під час перевірки інформації за зазначеною адресою виявлено близько 60 осіб і ще чотири особи помітили на березі Дністра, які, ймовірно, вже чекали на переправку. "Наразі встановлюються можливі причетні до цього правопорушення. Затриманим доведеться найближчим часом відвідати районні військкомати", - йдеться у повідомленні.

Джерело: https://fb.watch/buSY-kHucL/

Теги: #втеча #призовники
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