Держприкордонслужба виявила понад 60 осіб призовного віку, які планували потрапити до Молдови через Дністер поза пунктами пропуску

Державна прикордонна служба виявила понад 60 осіб призовного віку, які планували дістатися Республіки Молдова через Дністер поза пунктами пропуску.

"Вартові кордону Могилів-Подільського загону виявили понад 60 осіб призовного віку, які планували дістатися Республіки Молдова через Дністер поза пунктами пропуску", - повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

Зазначається, що оперативники прикордонного загону отримали інформацію про велике скупчення людей в одному житловому будинку поблизу державного кордону.

Під час перевірки інформації за зазначеною адресою виявлено близько 60 осіб і ще чотири особи помітили на березі Дністра, які, ймовірно, вже чекали на переправку. "Наразі встановлюються можливі причетні до цього правопорушення. Затриманим доведеться найближчим часом відвідати районні військкомати", - йдеться у повідомленні.

Джерело: https://fb.watch/buSY-kHucL/