Подоляк: Бомбардування великих міст, щоб були масові жертви серед цивільних - прояв нової тактики війни РФ

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк назвав ключовими проявами нової тактики війни РФ бомбардування великих міст, щоб були масові жертви серед цивільних та паніка.

"Бомбардування великих міст. Щоб були масові жертви серед цивільних. Щоб налякати та викликати паніку. Щоб стерти історичну пам'ять із вулиць українських міст. Ось ключові прояви нової тактики війни РФ", - написав Подоляк у своєму Twitter у вівторок.

Джерело: https://twitter.com/podolyak_m/status/1498692051751383046?s=21&fbclid=IwAR21CEDQrmZbzl7W4OEj_hMGyWyk9mgXFmBBzwOlMRwqrCOvLju