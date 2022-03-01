У Херсоні пожежа у ТРЦ Fabrika, російські агресори завадили пожежникам загасити будівлю – ДСНС

Торговельно-розважальний центр Fabrika у Херсоні спалахнув, російські агресори завадили пожежникам загасити будівлю, повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у вівторок.

"Сьогодні, 1 березня о 15:24 під час прямування на гасіння пожежі в будівлі ТРЦ "Фабрика" у Херсоні ворожий БТР почав стріляти по автоцистерні рятувальників 2-ї ДПРЧ Херсона", – повідомила ДСНС у Facebook.

Згідно з повідомленням, шістьом рятувальникам вдалося залишити атакований транспорт і сховатися в найближчій лікарні.

Загальна площа ТРЦ Fabrika становить 82 тис. кв. м, орендна – 65,5 тис. кв. м. Наземний паркінг розрахований на 2,5 тис. машиномісць. Девелопером проекту є Budhouse Group.