Події

18:17 01.03.2022

У Херсоні пожежа у ТРЦ Fabrika, російські агресори завадили пожежникам загасити будівлю – ДСНС

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Торговельно-розважальний центр Fabrika у Херсоні спалахнув, російські агресори завадили пожежникам загасити будівлю, повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у вівторок.

"Сьогодні, 1 березня о 15:24 під час прямування на гасіння пожежі в будівлі ТРЦ "Фабрика" у Херсоні ворожий БТР почав стріляти по автоцистерні рятувальників 2-ї ДПРЧ Херсона", – повідомила ДСНС у Facebook.

Згідно з повідомленням, шістьом рятувальникам вдалося залишити атакований транспорт і сховатися в найближчій лікарні.

Загальна площа ТРЦ Fabrika становить 82 тис. кв. м, орендна – 65,5 тис. кв. м. Наземний паркінг розрахований на 2,5 тис. машиномісць. Девелопером проекту є Budhouse Group.

 

Теги: #херсон #трц #пошкодження #обстріл
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