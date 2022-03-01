У Харкові збили військовий літак - ЗМІ

У Харкові збили військовий літак, повідомляє телеканал "Україна 24" із посиланням на інформацію голови адміністрації Новобаварського району Тетяни Цибульник.

"За попередньою інформацією голови адміністрації Новобаварського району Тетяни Цибульник, літак упав у районі ринку "Лоск", його збили. Це той літак, з якого прилетіла бомба на житловий будинок на Новобаварському проспекті, де продовжують розгрібати завали. Попередньо у будинку загинули восьмеро людей, восьмеро травмовані", - повідомляє "Україна-24" у Телеграм-каналі у вівторок.