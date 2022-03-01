Події

16:10 01.03.2022

Перевізники критичних вантажів перетинають кордон без обмежень - Мінінфраструктури

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Водії, які здійснюють критично важливі перевезення, не підпадають під обмеження під час перетину кордону, повідомляється у Телеграм-каналі Міністерства інфраструктури України.

"Йдеться про перевізників, які здійснюють транспортування зброї та обладнання для потреб ЗСУ, а також гуманітарну допомогу та медикаменти для українців. Водіїв пропускатимуть через державний кордон, незважаючи на заборону його перетину для військовозобов'язаних", - зазначають у Мінінфраструктури.

Відповідної домовленості досягнуто з Державною прикордонною службою України.

Джерело: https://t.me/UkravtodorNews/1172

Теги: #перевезення #вантажі #критичні
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