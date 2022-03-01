Сєвєродонецький "Азот" зупинив виробництво та безпечний для міста - Group DF

Сєвєродонецький "Азот" як хімічне підприємство не становить будь-якої небезпеки для жителів міста і регіону, йдеться в заяві Group DF у зв'язку з появою в ЗМІ інформації про нібито підготовку або вже відбулося мінування складів з аміаком.

"У зв'язку з початком військових дій на заводі було повністю зупинено все виробництво: зупинено всі ключові цехи, завод припинив виробництво добрив", - зазначається у документі.

Відповідно до нього, на підприємстві повністю вироблено (перероблено) аміак та звільнено аміакосховище.

Залишки готової продукції (добрива) та хімікати, що знаходилися на території заводу, у повному обсязі вивезені з території підприємства за межі Луганської області, зауважила Group DF.

Служба безпеки та технічна служба заводу провели повний додатковий огляд усіх виробничих цехів та складів підприємства щодо наявності небезпечних хімічних речовин: таких речовин на території підприємства немає, йдеться в заяві.

Group DF нагадала, що не вперше стикається із ситуацією, коли недостовірна інформація про хімічні підприємства групи використовується у гібридних інформаційних війнах. Аналогічні інформаційні "вкидання" відбувалися стосовно "Стиролу" - підприємства, яке Group DF контролювала до 2014 року.