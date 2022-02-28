Події

23:18 28.02.2022

На місто Василівка у Запорізькій області рухається ворожа техніка – голова громади

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Запоріжжя.28 лютого .ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА - На м.Василівка (Запорізька область) з різних боків рухається ворожа техніка, обстріляно житлові будинки населеного пункту, два будинки згоріло.

Як повідомив на сторінці у Facebook Василівської громади (Запорізька область) її голова Сергій Каліман, на м.Василівка (розташоване за 45 км. від Запоріжжя) суне ворожа техніка.

"Ми чітко бачимо, що з усіх боків на Василівку насувається техніка РФ. З боку Скельок, з боку Михайлівки, з боку Мелітополя, з боку Токмака. Коли почнуться обстріли, спустіться всі до підвалу", - звернувся С.Каліман до своїх земляків.

Він розповів, що у понеділок ворог обстріляв житловий сектор Василівки. В результаті згоріли два будинки на вул. Каховській. Жертв немає.

Теги: #запоріжжя #обстановка
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