Події

22:09 28.02.2022

ЗСУ на Сумщині ударами Bayraktar ліквідували заправну базу російської армії - командування "Північ"

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ЗСУ на Сумщині ударами Bayraktar ліквідували заправну базу російської армії - командування "Північ"

Біля м. Лебедин (Сумська область) українська армія ударами Bayraktar ліквідувала 96 ворожих танків, 20 "Градів", 8 бензовозів, повідомляє Оперативне командування "Північ".

"Ліквідовано! 96 ворожих танків, 20 "Градів", 8 бензовозів під Лебедином спалили вщент артилерією та точними ударами Байрактарів. Це була заправна база росіян. Також були знищені позиції "Градів", - йдеться в повідомленні командування у Facebook.

Джерело: https://www.facebook.com/504269096420560/posts/2088338548013599/

Теги: #танки #ліквідація #лебедин
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