Події

21:59 28.02.2022

Туреччина попередила інші країни про закриття Чорноморських проток для військових кораблів - Чавушоглу

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Туреччина довела до відома інших країн те, що наразі не пропускатиме військові кораблі через Чорноморські протоки, заявив глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу.

"Туреччина попередила всі прибережні та не прибережні країни про недопуск проходу військових кораблів через протоки", - наводить його слова агентство "Анадолу".

Міністр зазначив, що Туреччина, як і раніше, виконуватиме положення Конвенції Монтре.

Раніше в понеділок президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Анкара планує так використати положення Конвенції Монтре, щоб не допустити подальшої ескалації воєнних дій в Україні.

Конвенція Монтре в 1936 відновила суверенітет Туреччини над протоками Босфор і Дарданелли. Вона зберігає право за торговельними судами будь-яких країн вільно проходити через ці протоки і в мирний, і у воєнний час.

Крім того, у мирний час конвенція дає вільно проходити через протоки військовим кораблям будь-якого класу, що належать чорноморським державам. Для військових кораблів нечорноморських держав діють обмеження за класом, тоннажем та часом перебування в Чорному морі.

Водночас за участі Туреччини у війні або якщо Туреччина вважає, що їй загрожує війна, вона має право дозволяти або забороняти прохід через протоки будь-яких військових суден.

Теги: #туреччина #закриття #чорноморя #протоки
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