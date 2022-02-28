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17:34 28.02.2022

Відкрито справу за фактом обстрілу російськими військовими житлового будинку в Харкові

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Відкрито справу за фактом обстрілу російськими військовими житлового будинку в Харкові

Прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом обстрілу російськими військовими житлового будинку в Харкові, внаслідок чого загинула жінка, повідомляє Офіс генпрокурора.

"Обстріл житлового будинку в Харкові - розпочато кримінальне провадження. За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України)", - йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора, розміщеному в Телеграм-каналі.

У повідомленні наголошується, що, за даними слідства, 28 лютого в Харкові у квартиру на вул. Балакірєва, 50 у кухонне вікно залетів снаряд, унаслідок чого жінці відірвало ногу. Її доставлено до міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги, де вона померла.

"Під час виїзду слідчо-оперативної групи на місце події за цією адресою потрапили ще два снаряди, від яких пошкоджено газопровід, службове авто та сталося загоряння автомобілів цивільних осіб", - зазначається у повідомленні.

Теги: #харків #справи #обстріл #офіс_генпрокурора
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