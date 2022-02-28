У Харкові обстрілюють житлові квартали, порушуються всі правила ведення війни - Денисенко

Київ. 28 лютого. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА - Наразі російські війська продовжують масовані обстріли житлових районів Харкова, повідомив радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко.

"На жаль, змушені констатувати, що російська армія обстрілює масовано житлові квартали міста Харкова. Зараз, у ці хвилини триває шалений обстріл Харкова з ракетної зброї. Є вже постраждалі, є загиблі. Це виключно мирні жителі і це обстріл виключно мирного міста", - наголосив він у відеозверненні у понеділок.

Він уточнив, що причиною атак на Харків є спроба президента РФ Володимира Путіна здобути хоч якусь перемогу для внутрішньої інформаційної картинки.

"Це відбувається з однієї простої причини: українська армія почала бити ворога, і санкції починають бити по російській економіці. Володимир Путін, зважаючи на все, робить ставку на те, що йому потрібна бодай якась перемога для того, щоб перевести інформаційну картинку у себе в Росії на псевдо-перемоги на території України. Російський президент п'ятий день ховається в бункері, п'ятий день не виходить до свого народу, і п'ятий день він боїться з'явитися на публіці", - наголосив Денисенко.

Він також припустив, що жодних революцій у Росії наразі не передбачається.

"Але Путін параноїк, і він боїться, очевидно, своєї еліти. Саме тому він п'ятий день ховається в бункері, саме тому він не виходить на люди п'ятий день, і саме тому він п'ятий день воює проти держави Україна. І те, що він робить сьогодні у Харкові, те, що вбивають мирних жителів, те, що на цей момент порушуються будь-які правила ведення війни - це, безумовно, буде доведено в суді потім, і обов'язково він постане перед Гаагою. А ми відстоїмо Харків, бо це наша українська вітчизняна війна, і ми переможемо в нашій вітчизняній війні", - запевнив він.

Джерело: https://youtu.be/TwY2fa_ge_o