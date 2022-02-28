Інтенсивний обстріл триває у Чернігові – ДСНС

У Чернігові у понеділок російські війська продовжують інтенсивний обстріл, у зоні поразки – приватні та багатоповерхові будинки, повідомляє ДСНС.

"Ворог нещадно обстрілює Чернігів. Станом на 12:20 28 лютого протягом 20 хвилин продовжується інтенсивний обстріл м. Чернігів, вул. Бєлова, Рокосовського, Доценко, Пухова. В зоні ураження приватні та багатоповерхові житлові будинки", - йдеться у повідомленні ДСНС у Telegram-каналі.

У повідомленні уточнюється, що виникла пожежа в "Епіцентрі".

Джерело: https://t.me/dsns_telegram/4030?single