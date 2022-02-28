Події

11:42 28.02.2022

До відома: про брифінг Кулеби для російськомовних ЗМІ о 15:00

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До відома: про брифінг Кулеби для російськомовних ЗМІ о 15:00

У понеділок, 28 лютого, о 15:00 міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба проведе онлайн-брифінг для російськомовних ЗМІ про вторгнення російських військ на територію України. Онлайн-брифінг відбудеться російською мовою і транслюватиметься в прямому ефірі на сторінці МЗС України у Facebook: https://www.facebook.com/UkraineMFA.

ЗМІ, які хочуть поставити запитання міністру на брифінгу, мають до 14:30 за київським часом заповнити форму: https://forms.gle/KRdk21isVvhCeY1A6

Теги: #кулеба
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