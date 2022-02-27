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23:02 27.02.2022

У ЄС не виключають, що Путін не зупиниться в Україні

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У ЄС не виключають, що Путін не зупиниться в Україні

Високий представник Європейського союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель не виключає, що Росія не зупиниться на одній Україні.

Таку думку він висловив у неділю у Брюсселі на пресконференції після закінчення позачергового засідання Європейської ради з питань закордонних справ.

"Ми стурбовані тим, що може статись у всьому регіоні. Ми боїмося, що Росія не зупиниться в Україні", - сказав Боррель.

При цьому він назвав такі країни як Молдова, Грузія та країни Західних Балкан.

"Ми повинні приділити значну увагу тому, що там відбувається. Я планую відвідати Молдову. Ми повинні залишатися пильними щодо наслідків кризи в Західних Балканах і дивитись, що станеться з позицією країн, які є кандидатами в ЄС", - додав Високий представник.

Він також вважає, що "це - вирішальний момент для Європи, як і можливість продемонструвати глобальне лідерство".

Окрім того, Боррель повідомив, що європейська дипломатія працює над ізоляцією Росії.

"Ми ведемо інтенсивну дипломатичну роботу, щоб ізолювати Росію, наскільки це можливо, у міжнародних та регіональних організаціях", – уточнив високий представник ЄС.

 

 

Теги: #росія #євросоюз #агресія
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