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22:39 27.02.2022

Мінінфраструктури працює над централізованими точками постачання харчових продуктів у Києві та інших містах

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Мінінфраструктури працює над централізованими точками постачання харчових продуктів у Києві та інших містах

Міністерство інфраструктури України спростувало блокування постачання продуктів, амуніції та гуманітарної допомоги до Києва.

"Шириться думка, що столиця України оточена російськими окупантами, і це, нібито, призводить до блокування постачання продуктів, амуніції, гуманітарної допомоги до Києва. Це не відповідає дійсності, тому що команда Міністерства інфраструктури у режимі 24/7 працює над централізованими точками постачання харчових продуктів. Тут ми співпрацюємо із Міністерством економіки та проактивними громадянами", - наголошується у повідомленні в Telegram-каналі відомства.

У міністерстві наголошують, що логістику ускладнює комендантський час, а кожен водій, який погоджується везти продукти, – герой, оскільки він ризикує власною безпекою для життя інших.

"Працюємо із бізнесом, який може доставляти харчові продукти до містян та наших захисників. Є складнощі із логістикою, але завдяки співпраці усіх відомств Міністерства інфраструктури ми досягаємо результату. Дякуємо усім, хто нас підтримує. Системна робота з торговельними мережами проводиться не тільки у Києві", - наголосили у відомстві.

Також у Мінінфраструктури заявили, що всі дороги на виїзд та в'їзд до Києва контролюються Україною.

"У координації з Мінінфраструктури, ЗСУ та Територіальна оборона забезпечують безпечний рух перевізників. Так само під контролем української влади вокзали та станції, ми формуємо додаткові потяги та інформуємо про всі зміни", - йдеться у повідомленні.

У свою чергу "Укравтодор" та "Укрзалізниця" системно працюють над формуванням "зелених коридорів" дорогами України, які мають забезпечувати рух вантажів, евакуацію людей та одночасно перешкоджати ворогові.

"Щиро дякуємо автоперевізникам, які працюють навіть у такі важкі часи. Пишаємося киянами та всіма українцями, які безстрашно захищають столицю України та свої міста", - зазначили в Мінінфраструктури.

 

 

 

Теги: #поставки #продукти
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