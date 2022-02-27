Ткаченко просить ЮНЕСКО позбавити Росію статусу члена організації

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко звернувся до ЮНЕСКО з проханням позбавити Росію статусу члена ЮНЕСКО та змінити країну-організатора 45-ї сесії Комітету Світової спадщини.

"Збройний наступ Росії на Україну знищує численні об'єкти цивільного характеру та об'єкти культурної спадщини в Україні. Незліченні історичні та архітектурні пам'ятки та археологічні об'єкти перебувають під загрозою артилерійських обстрілів та неконтрольованого руху важких військових вантажівок", - написав Ткаченко в Телеграм-каналі.

Міністр зазначив, що з 2014 року Російська Федерація систематично порушує міжнародне гуманітарне право та міжнародні конвенції з охорони культурної спадщини, зокрема на півострові Крим.

"Її дії вже завдали шкоди стародавньому місту Таврійський Херсонес, внесеному до списку Світової спадщини, а також Бахчисарайському палацу кримських ханів, внесеному до орієнтовного списку, та іншим об'єктам культурної спадщини", - наголосив він.

"З огляду на це Україна вважає неприйнятним продовження присутності Росії в ЮНЕСКО. Очікуємо, що відповідь і рішення у цьому питанні українська сторона отримає в найкоротші терміни", - додав він.