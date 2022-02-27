Держмитниця відключила пункти пропуску за східним напрямком на кордоні з країнами-агресорами

Державна митна служба відключила пункти пропуску за східним напрямком, що межують із країнами-агресорами Росією та Білоруссю, повідомив заступник голови Державної митної служби Олександр Шуцький.

"Наші хлопці не дали доступу (окупантам із Росії та Білорусі - ІФ) до наших систем. Встигли зняти обладнання з митних пунктів пропуску по Сходу. Де не встигли, там були чергові хлопці, які зламали систему, зламали вінчестер і не дали допуску окупанту до системи. У Луганську хлопці не змогли вийти з оточення і з цим обладнанням переховуються", - повідомив Шуцький під час засідання комітету з питань фінансів, податкової та митної політики у неділю.

Він уточнив, що у Харкові склалася така ситуація, як у Луганську, але митникам вдалося забрати серверне обладнання.

"Ми розгорнули самотужки систему Держмитниці на західному кордоні. По Сходу. Ми повністю відключили систему за східним напрямком, де є країни-агресори. Ми відключили Донецьк, Луганськ, Суми, Харків, відключили пункти, які межують із Білоруссю, як Чернігів", - сказав він.

Всі інші пункти пропуску, зокрема Одеса, працюють, наголосив заступник голови відомства.

"У понеділок, якщо ви побачите роботу казначейства, ви побачите надходження до держбюджету", - зазначив Щуцький.