Події

16:53 27.02.2022

В Україні сформовано іноземний легіон добровольців - Арестович

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В Україні сформовано іноземний легіон добровольців - Арестович

В Україні сформовано іноземний легіон добровольців, повідомив радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

"До нас іде військова допомога зараз з інших країн. Сформовано іноземний легіон із добровольців з інших країн, яких дуже багато. Хоч би два легіони не довелося формувати з тих, хто зараз записується для оборони України. Наш опір стає повномасштабним", - повідомив Арестович на брифінгу в Офісі президента про ситуацію в країні.

Теги: #добровольці #арестович #іноземний_легіон
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