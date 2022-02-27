В Україні сформовано іноземний легіон добровольців - Арестович

В Україні сформовано іноземний легіон добровольців, повідомив радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

"До нас іде військова допомога зараз з інших країн. Сформовано іноземний легіон із добровольців з інших країн, яких дуже багато. Хоч би два легіони не довелося формувати з тих, хто зараз записується для оборони України. Наш опір стає повномасштабним", - повідомив Арестович на брифінгу в Офісі президента про ситуацію в країні.