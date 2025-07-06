Інтерфакс-Україна
Події
11:02 06.07.2025

Жіноча мобілізація не планувалась і не планується, Арестович працює в інтересах РФ

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Жіноча мобілізація не планувалась і не планується, Арестович працює в інтересах РФ

Керівник Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України (ЦПД) Андрій Коваленко спростував заяви ексрадника керівника Офісу президента Олексія Арестовича про нібито запровадження жіночої мобілізації.

"Мобілізація жінок НЕ планувалася, і НЕ планується - всі розмови про це взагалі не мають жодного сенсу. Але росіяни запускають цей меседж через свою агентуру і говорящих голів. Якщо помітили, то останнім часом ледь не щотижня зʼявляється щось таке. Арестович, нагадаю, під санкціями. Його ютуб заблокували. Працює інформаційно в інтересах рашки", - написав він в телеграмі.

Також Коваленко зазначив: "щодо Латиніної - це частина інформаційної машини Кремля, яка працює на "ліберальну" публіку. Російські спецслужби завжди ось таких як вона сунули до лібералів, аби отримувати інформацію зсередини, і впливати на подібну аудиторію".

Раніше колишній радник глави Офісу президента Олексій Арестович повідомляв про запровадження початку жіночої мобілізації.

Теги: #мобілізація #цпд #жінки #арестович

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