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15:29 27.02.2022

МЗС України не підтверджує проведення переговорів із РФ у Гомелі - Ніколенко

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МЗС України не підтверджує проведення переговорів із РФ у Гомелі - Ніколенко

МЗС не підтверджує, що українську делегацію на переговорах із РФ очолить заступник міністра Микола Точицький, а також не підтверджує їх проведення у Гомелі, заявив речник МЗС Олег Ніколенко.

"Україна відкрита до переговорів задля припинення збройної агресії Росії. Водночас МЗС не підтверджує, що українську делегацію на переговорах очолюватиме заступник міністра Микола Точицький, а також не підтверджує їхнє проведення у Гомелі", - написав Ніколенко у Twitter у неділю.

 

Теги: #переговори #мзс_україна #гомель
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