Події

14:22 27.02.2022

Невеликі опади очікуються у понеділок у Карпатах і на крайньому півдні України

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Невеликі опади очікуються у понеділок у Карпатах і на крайньому півдні України

Найближчої доби погоду України, як і раніше, визначатиме поле високого тиску, лише у Карпатах і на крайньому півдні очікуються невеликі опади.

Уночі, вранці у Карпатах і на Прикарпатті сніг, удень на крайньому півдні мокрий сніг і дощ, на решті території без істотних опадів.

Вітер північно-східний, 7-12 м/с, удень у південній частині пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла; у Карпатах уночі та вдень 5-10° морозу.

У Києві у понеділок без істотних опадів, температура вночі 1-3° морозу, вдень 1-3° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, у Києві 28 лютого найвища температура вдень була 14,1° у 1998 році, найнижча вночі -20,3° у 1928 році.

У вівторок, 1 березня, в Україні, окрім більшості західних областей, подекуди невеликий мокрий сніг, на півдні помірні опади.

Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с, у південній частині подекуди пориви 15-20 м/с.

Температура вночі та вдень від 3° тепла до 2° морозу, вночі у західній частині 2-7° морозу, вдень на півдні та сході країни 1-6°.

У Києві 1 березня місцями невеликий мокрий сніг. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 1-3° тепла.

Теги: #погода
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