У ТЦ River Mall залишили рюкзак з вибухівкою, спробі теракту запобігли – А.Геращенко

У київському торговому центрі River Mall запобігли спробі теракту, повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Як повідомляється, пильний киянин повідомив у МВС, що невстановлена особа залишила рюкзак у торговому центрі, в якому за результатами перевірки було знайдено вибухівку.

"Спробі теракту в Рівер Моллі запобігли! Співробітники Нацполіції та ГУР МО приїхали і переконалися, що там вибухівка. Далі за камерами встановили, що цей (співробітник ЗС РФ) мінував з метою теракту", - написав Геращенко у своєму телеграм-каналі.

Він додав, що у диверсійно-розвідувальній групі, яка планувала теракт, було троє осіб. Наразі триває пошук двох осіб, що втекли.

"Дуже шкода, що не розстріляли під час спроби втечі!" - додав Геращенко.