Затримано і взято під варту харків’янку, яка заклала вибухівку біля дому ветерана ЗСУ

УСБУ в Харківській області разом із Нацполіцією за процесуального керівництва облпрокуратури затримали 38-річну харків’янку, яка заклала вибухівку біля дому ветерана ЗСУ, жінці повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 258 (терористичний акт, що спричинив тяжкі наслідки) КК України.

"За клопотанням сторони обвинувачення підозрюваній обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

За даними слідства, офіційно ніде не працююча харків’янка, маючи проросійську позицію, ділилась нею в коментарях до дописів у антиукраїнських телеграм-каналах. Завдяки цьому на жінку вийшли куратори (ймовірно, представники ворожих спецслужб) і запропонували співпрацю.

Жінка забрала саморобний вибуховий пристрій зі схрону, геолокацію який їй повідомили куратори.

За їхніми вказівками, наприкінці січня цього року вона заклала вибухівку у закопаній автомобільній шині неподалік приватного будинку ветерана ЗСУ. Крім того, навпроти його подвір’я жінка встановила мобільний телефон, схований у картонну коробку зі спеціальним вирізом для камери, замаскувавши корою дерев та опалим листям.

Маючи віддалений доступ до телефону, куратори відслідкували, коли ветеран ЗСУ вийшов із дому, та активували пристрій. Внаслідок вибуху потерпілий отримав поранення. Його ушпиталили.

З метою конспірації протягом підготовки операції фігурантка змінювала зачіски, у тому числі за допомогою перук, а після вибуху - намагалась знищити одяг, в якому була.

Але попри це правоохоронці викрили її і в її квартирі. Під час обшуків вони вилучили мобільний телефон, в якому містилось листування з кураторами.