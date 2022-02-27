Події

13:18 27.02.2022

Reface закликає росіян виходити на мітинги та показує реальні кадри вторгнення - Федоров

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Reface закликає росіян виходити на мітинги та показує реальні кадри вторгнення - Федоров

Віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявляє, що український стартап, програма Reface закликає росіян виходити на мітинги.

"Український стартап, застосунок Reface, запустив акцію на 200 млн користувачів, щоб ті дізналися правду про війну Росії в Україні. Компанія почала розсилати російським користувачам повідомлення із закликом виходити на мітинги та захистити свій народ. Натискаючи на сповіщення, користувачі бачать реальні кадри російського вторгнення в Україну", - написав Федоров у Телеграм у неділю.

За його словами, таких повідомлень вже отримано понад 9 млн у світі та 2 млн - у РФ. Поширення продовжується.

"Також Reface закликає користувачів всього світу підтримати Україну відео із закликом: Stand with Ukraine! Stop the war! І хештегом #StandWithUkraine до кожного відео", - резюмував міністр.

Теги: #заклик #росіяни #reface
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