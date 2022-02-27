ЗСУ розшукують колону ворожої техніки, позначену літерою V, це особливо небезпечні терористи - Данілов

Українські військові розшукують колону ворожої техніки, позначену літерою V, це особливо небезпечні терористи, які рухаються у бік Києва, повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.

"Увага! Терміново! Дуже важливо! Українські військові розшукують колону ворожої техніки, позначену буквою V. Наголошуємо! Це особливо небезпечні терористи, які прибули в Україну зі спеціальним завданням", - написав він у своєму Facebook у неділю.

Секретар РНБО зазначив, що техніка рухається у бік Києва, і закликав громадян, які зафіксували місцезнаходження колони, терміново повідомити ЗСУ.

"Дуже важливо. Звертаємося до всіх громадян Київської області та Києва! Всі хто бачив, зафіксував, знає місце знаходження цієї колони, терміново надати дані українським захисникам, або за можливості не дозволити їх подальше переміщення. Це дуже важливо! Слава Україні!" – закликав Данілов.