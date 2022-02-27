Резніков закликав українців дотримуватись правил під час проходження процедур контролю на блокпостах

Міністр оборони України Олексій Резніков закликав громадян дотримуватись правил під час проходження процедур контролю на блокпостах.

"Для виявлення та нейтралізації російських диверсантів, а також ускладнення пересувань російських окупаційних військ по всій країні встановлюються блокпости. Це необхідний захід безпеки, який врятує багато життів. Щоб уникнути непорозумінь під час проходження процедур контролю, закликаю дотримуватись кількох нескладних правил. Давайте берегти один одного. І не залишати ворогові жодних шансів!", - написав Резніков у Facebook у неділю.

Зокрема, під час проходження блокпоста громадян просять зменшити швидкість автомобіля, завчасно приготувати документи для перевірки, вимкнути фари, увімкнути аварійне світло, не вести відеозйомку, без дозволу військових не виходити з автомобіля, чітко відповідати на запитання військових, бути готовими на вимогу відкрити багажник та оглянути салон автомобіля, після огляду та дозволу продовжити рух і не набирати швидкість різко.

Крім того, громадян закликають у місті за відсутності великої кількості машин та людей на вулицях продовжувати дотримуватися правил дорожнього руху та поведінки у громадських місцях.