ДСНС спростовує інформацію про радіаційну небезпеку у зв'язку з обстрілами біля київської філії "Радона"

Державна служба України з надзвичайних ситуацій спростовує інформацію про радіаційну небезпеку у столиці – внаслідок бомбардування попадання у важливі об'єкти не було, загрози забруднення немає.

"В інтернеті поширюється інформація, що внаслідок масового бомбардування Києва всіма доступними в Російській Федерації видами зенітного та ракетного озброєння снаряди потрапили до пункту поховання радіоактивних відходів київської філії "Об'єднання Радон". Рятувальники Київського гарнізону та співробітники Дослідно-випробувального управління Києві виїхали на місце пригоди для розвідки та вимірювання радіаційного фону повітря. На місці було встановлено, що внаслідок обстрілу невідомий об'єкт впав поряд із підприємством і не потрапив у важливі об'єкти", - йдеться у повідомленні ДСНС, розміщеному у телеграм-каналі.

Посилаючись на слова заступника директора "Об'єднання Радон" з виробничих питань Олени Полякової, ДСНС інформує: "Виходу радіонуклідів у навколишнє середовище не було, радіаційний фон в нормі, поверхневого забруднення немає".

У повідомленні Держслужби також наголошується, що на місці працювала дослідно-випробувальна лабораторія Головного управління, яка підтвердила, що загрози для населення немає.