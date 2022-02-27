На вулиці Лаврухіна в Києві проводять евакуацію людей з під'їзду багатоповерхівки після вибуху семи автомобілів - КМДА

На вулиці Лаврухіна у Києві проводять евакуацію людей з під'їзду 16-поверхового будинку після загоряння та вибуху семи приватних автомобілів, повідомляє Київська міська державна адміністрація.

"На вулиці Лаврухіна стався вибух біля двору 16-поверхівки: спалахнули 7 приватних автомобілів. Вибуховою хвилею пошкоджено вікна, балкони з 1-15 поверхи. Проводиться евакуація людей з 1 під'їзду", - наголошується у телеграм-каналі КМДА.

За попередніми даними, загиблих не виявлено. Постраждалі – попередньо, з легкими ушкодженнями.