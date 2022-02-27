Події

10:22 27.02.2022

Зеленський - білоруському народу: Будьте Білоруссю, а не Росією!

1 хв читати
Зеленський - білоруському народу: Будьте Білоруссю, а не Росією!

Президент України Володимир Зеленський закликає громадян Білорусі зробити правильний вибір на референдумі, що відбувається в країні, і бути "Білоруссю, а не Росією".

"У війні, яка йде зараз, ви з нами не на одному боці. На жаль. З вашої території війська Російської Федерації запускають ракети по Україні. З вашої території вбивають наших дітей, руйнують наші будинки, намагаються підірвати все, що було побудовано за десятиліття - і, до речі, не лише нами, а й нашими батьками, нашими дідами. Й усе це - теж де-факто референдум для вас, білоруси. Ви вирішуєте, хто ви. Ви вирішуєте, ким бути. Як ви дивитиметеся в очі своїм дітям, як ви дивитиметеся в очі один одному, своїм сусідам. А ми - ваші сусіди. Ми, українці. Будьте Білоруссю, а не Росією! Цей вибір ви робите саме зараз. Саме сьогодні", - сказав Зеленський у відеозверненні до громадян Білорусі в неділю.

Теги: #звернення #білорусь #зеленський
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:56 27.02.2022
Венедіктова: Громадяни Росії, якщо не припините війну, то ви - співучасники воєнних злочинів

Венедіктова: Громадяни Росії, якщо не припините війну, то ви - співучасники воєнних злочинів

10:06 27.02.2022
Зеленський: Переговори з Росією могли б відбутися в країні, з території якої не летять ракети

Зеленський: Переговори з Росією могли б відбутися в країні, з території якої не летять ракети

09:31 27.02.2022
Російська делегація прибула до Білорусі на переговори з українцями, готова розпочати їх у Гомелі - Пєсков

Російська делегація прибула до Білорусі на переговори з українцями, готова розпочати їх у Гомелі - Пєсков

09:13 27.02.2022
ЗС України збили крилату ракету, випущену по Києву з Білорусі - Залужний

ЗС України збили крилату ракету, випущену по Києву з Білорусі - Залужний

22:58 26.02.2022
Конгресмени США звернулися до Байдена з проханням закрити українське небо для російської авіації

Конгресмени США звернулися до Байдена з проханням закрити українське небо для російської авіації

22:09 26.02.2022
Зеленський та Джонсон обговорили подальші кроки щодо протидії агресору

Зеленський та Джонсон обговорили подальші кроки щодо протидії агресору

21:46 26.02.2022
"Київстар", Vodafone та Lifecell заблокували доступ до своїх мереж для абонентів із РФ та Білорусі

"Київстар", Vodafone та Lifecell заблокували доступ до своїх мереж для абонентів із РФ та Білорусі

21:32 26.02.2022
Кабмін схвалив рішення про тимчасове закриття прикордонних пунктів пропуску з РФ та Білоруссю – Шмигаль

Кабмін схвалив рішення про тимчасове закриття прикордонних пунктів пропуску з РФ та Білоруссю – Шмигаль

20:22 26.02.2022
Зеленський поговорив із генсеком ООН про необхідність позбавлення РФ голосу в Раді безпеки та кваліфікацію дій як геноциду українського народу

Зеленський поговорив із генсеком ООН про необхідність позбавлення РФ голосу в Раді безпеки та кваліфікацію дій як геноциду українського народу

19:39 26.02.2022
Алієв та Ердоган запропонували організувати переговори з Росією, повідомив Зеленський

Алієв та Ердоган запропонували організувати переговори з Росією, повідомив Зеленський

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ЗЛОЧИННІ ДІЇ РФ ПРОТИ УКРАЇНИ МАЮТЬ ОЗНАКИ ГЕНОЦИДУ, РФ ТРЕБА ПОЗБАВИТИ ПРАВА ГОЛОСУ В РАДБЕЗІ ООН - ЗЕЛЕНСЬКИЙ

Росія намагається поставити Україну в неприпустимі ультимативні умови - Подоляк

По житломасиву Троєщина в Києві завдано ракетного удару, в одному з будинків вибито вікна, горять автомобілі

Зеленський: Переговори з Росією могли б відбутися в країні, з території якої не летять ракети

Переговори щодо припинення війни на території Білорусі неможливі - Зеленський

ОСТАННЄ

Україна закликала Ізраїль посилити тиск на РФ для припинення війни та початку переговорів

ЗЛОЧИННІ ДІЇ РФ ПРОТИ УКРАЇНИ МАЮТЬ ОЗНАКИ ГЕНОЦИДУ, РФ ТРЕБА ПОЗБАВИТИ ПРАВА ГОЛОСУ В РАДБЕЗІ ООН - ЗЕЛЕНСЬКИЙ

Росія намагається поставити Україну в неприпустимі ультимативні умови - Подоляк

Показники якості повітря на правому березі Києва в нормі - КМДА

На кордоні з Угорщиною працюватимуть цілодобово ще два пункти пропуску - Держприкордонслужба

На житловому масиві Троєщина в Києві впав уламок російської ракети, збитої ППО – радник голови МВС

У Харкові окупанти здаються в полон, в Нацполіції просять дати їм тимчасовий притулок

Лікарні терміново потрібна кров першої групи резус негативний для пораненого бійця - Броварська міськрада

СБУ оприлюднила секретні документи російських загарбників

Кулеба закликав іноземців, які бажають захищати Україну, звертатися до українських посольств

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА