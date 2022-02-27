Зеленський - білоруському народу: Будьте Білоруссю, а не Росією!

Президент України Володимир Зеленський закликає громадян Білорусі зробити правильний вибір на референдумі, що відбувається в країні, і бути "Білоруссю, а не Росією".

"У війні, яка йде зараз, ви з нами не на одному боці. На жаль. З вашої території війська Російської Федерації запускають ракети по Україні. З вашої території вбивають наших дітей, руйнують наші будинки, намагаються підірвати все, що було побудовано за десятиліття - і, до речі, не лише нами, а й нашими батьками, нашими дідами. Й усе це - теж де-факто референдум для вас, білоруси. Ви вирішуєте, хто ви. Ви вирішуєте, ким бути. Як ви дивитиметеся в очі своїм дітям, як ви дивитиметеся в очі один одному, своїм сусідам. А ми - ваші сусіди. Ми, українці. Будьте Білоруссю, а не Росією! Цей вибір ви робите саме зараз. Саме сьогодні", - сказав Зеленський у відеозверненні до громадян Білорусі в неділю.