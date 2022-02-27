Російська делегація прибула до Білорусі на переговори з українцями, готова розпочати їх у Гомелі - Пєсков

Делегація Росії прибула до Білорусі на переговори з українцями, повідомив у неділю речник президента РФ Дмитро Пєсков.

"Відповідно досягнутій домовленості, російська делегація, що складається з представників МЗС, Міноборони та інших відомств, включно з адміністрацією президента, прибула до Білорусі для переговорів з українцями. Будемо готові розпочати ці переговори в Гомелі", - сказав Пєсков журналістам.