Події

09:31 27.02.2022

Російська делегація прибула до Білорусі на переговори з українцями, готова розпочати їх у Гомелі - Пєсков

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Російська делегація прибула до Білорусі на переговори з українцями, готова розпочати їх у Гомелі - Пєсков

 Делегація Росії прибула до Білорусі на переговори з українцями, повідомив у неділю речник президента РФ Дмитро Пєсков.

"Відповідно досягнутій домовленості, російська делегація, що складається з представників МЗС, Міноборони та інших відомств, включно з адміністрацією президента, прибула до Білорусі для переговорів з українцями. Будемо готові розпочати ці переговори в Гомелі", - сказав Пєсков журналістам.

Теги: #війна #переговори #білорусь #пєсков
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