Події

04:15 27.02.2022

Дим та шкідливі речовини можуть розноситися вітром після пожежі у Василькові – КМДА

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Київська міська державна адміністрація попереджає, що у зв'язку з пожежею у Василькові Київської області дим та шкідливі речовини може розносити повітрям у напрямку української столиці.

"Увага - якщо ви знаходитесь вдома, щільно закрийте всі вікна! У зв'язку з пожежею на нафтобазі в м. Васильків дим і шкідливі речовини можуть розноситися вітром", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, 26 лютого російська армія завдала ракетного удару по м.Василькову неподалік Києва, внаслідок чого виникла пожежа на нафтобазі.

Джерело: https://www.facebook.com/kyivcity.gov.ua/posts/330158319142783

 

Теги: #васильків
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