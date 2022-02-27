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03:27 27.02.2022

Генеральний директор МАГАТЕ закликав забезпечити безпеку ядерних об'єктів в Україні

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Генеральний директор МАГАТЕ закликав забезпечити безпеку ядерних об'єктів в Україні

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі закликав усі сторони в Україні утримуватися від будь-яких дій, які можуть поставити під загрозу безпеку ядерних матеріалів та експлуатацію всіх ядерних об'єктів.

"Безпека і безпека ядерних об'єктів і матеріалів в Україні за жодних обставин не повинні наражатися на загрози", - йдеться в поширеній прес-службою МАГАТЕ заяві Гроссі.

Він зазначив, що зараз атомні підприємства в Україні "працюють у звичайному режимі, і їхні ядерні матеріали залишаються під контролем".

"Дуже важливо, щоб ця ситуація зберігалася, а персонал підприємств, як і раніше, міг виконувати свою життєво важливу роботу без будь-якого надмірного тиску або стресу", - наголосив Гроссі.

Він закликав тих, хто фактично контролює ядерні об'єкти, не вживати жодних дій, які можуть поставити під загрозу їхню безпеку.

Раніше Україна повідомила МАГАТЕ, що російські сили взяли під контроль об’єкти державного спеціалізованого підприємства «Чорнобильська АЕС», розташованого в зоні відчуження.

Теги: #магате #ядерні_матеріали
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