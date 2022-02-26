Події

19:28 26.02.2022

"Укрпошта" почала приймати благодійні внески на потреби ЗСУ

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"Укрпошта" почала приймати благодійні внески на потреби ЗСУ

АТ "Укрпошта" розпочала прийом благодійних внесків на потреби ЗСУ.

"Переказати кошти на спеціальний рахунок, що відкрився 24 лютого НБУ з метою збору коштів для потреб армії, можна у всіх працюючих відділеннях "Укрпошти", - йдеться у повідомленні "Укрпошти".

Національний оператор комісію за переказ коштів брати не буде.

Реквізити офіційного спеціального рахунку: UA84300001000000047330992708

Рахунок – мультивалютний, створений та відкритий і для переказу коштів від міжнародних партнерів та донорів – в іноземній валюті (доларах США, євро, британських фунтах, швейцарських франках, австралійських, канадських доларах, юанях Женьміньбі та ієнах), і від українського бізнесу та громадян – у національній валюті.

Теги: #укрпошта #зсу #благодійни_внескі
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