Бельгія поставить Україні 3800 тонн палива та 2 тис. кулеметів, повідомив прем'єр-міністр Бельгії Александр де Кроо.

"Україна запросила у Бельгії паливо в кількості, достатній для постачання своїх військ. Наша країна прийняла і надасть 3800 тонн палива. Бельгія також поставить українській армії 2 тис. кулеметів. Подальший розбір заявок триває", - написав де Кроо у Twitter у суботу.

Джерело: https://twitter.com/alexanderdecroo/status/1497541268754378758?s=20&t=wPo0b08Z4xVjVP_WCTcjxg