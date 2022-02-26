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19:04 26.02.2022

Бельгія поставить Україні 3800 тонн палива та 2 тис. кулеметів

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Бельгія поставить Україні 3800 тонн палива та 2 тис. кулеметів

Бельгія поставить Україні 3800 тонн палива та 2 тис. кулеметів, повідомив прем'єр-міністр Бельгії Александр де Кроо.

"Україна запросила у Бельгії паливо в кількості, достатній для постачання своїх військ. Наша країна прийняла і надасть 3800 тонн палива. Бельгія також поставить українській армії 2 тис. кулеметів. Подальший розбір заявок триває", - написав де Кроо у Twitter у суботу.

Джерело: https://twitter.com/alexanderdecroo/status/1497541268754378758?s=20&t=wPo0b08Z4xVjVP_WCTcjxg

Теги: #україна #допомога #бельгія
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